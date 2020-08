Caso Blake scuote Nba, Milwaukee boicotta gara 5 con Orlando

26 agosto 2020 a

ORLANDO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il caso di Jakob Blake scuote anche l’Nba, che rischia lo stop. I Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo non si presentano sul parquet per gara 5 contro Orlando in segno di protesta per il ferimento del 29enne Jacob Blake, paralizzato da sette colpi alla schiena sparati dalla polizia a Kenosha, Wisconsin (lo stato in cui normalmente giocano i Bucks). La gara contro i Magic valeva come gara 5 dei quarti dei play-off ed era prevista alle 22 italiane. I Bucks sono rimasti negli spogliatoi quando toccava a loro scendere sul parquet per il riscaldamento boicottando così l’incontro. I giocatori Nba sono sempre stati in prima fila nella lotta al razzismo, l’omicidio Floyd ha portato a una serie di prese di posizione portate avanti anche nella bolla di Orlando e il ferimento di Blake potrebbe ora mettere a rischio l’intero svolgimento dei play-off.

(ITALPRESS).