Coronavirus, 1.297 nuovi casi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – I nuovi casi di positività al Coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati 1.297, 389 in meno rispetto ai 1.695 di ieri. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale dei casi da inizio pandemia sale, dunque, a 277.634. Nelle ultime 24 ore sono otto le persone decedute (ieri erano 16), che portano il totale delle vittime in Italia a 35.542. Il totale dei dimessi/guariti è di 210.015 (+405), mentre il totale degli attuali positivi è di 32.078 (+884).

Attualmente sono 1.683 i ricoverati con sintomi, di questi 133 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare si trovano 30.262 persone.

Le regioni dove è stato rilevato il numero maggiore di nuovi casi sono Lombardia (198), Veneto (179), Emilia Romagna (124), Lazio e Campania (122). La Valle D’Aosta è l’unica regione dove non sono stati rilevati nuovi casi nelle ultime 24 ore.

(ITALPRESS).