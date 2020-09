Marco Di Paola confermato presidente Fise col 95,74%

14 settembre 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – Secondo mandato per Marco Di Paola alla guida della Federazione italiana sport equestri. Nell’Assemblea nazionale ordinaria elettiva, riunita presso la Fiera di Roma, il presidente uscente ha ricevuto 4.717 preferenze, pari al 95,74% dei voti validi, mentre lo sfidante Andrea Pantano si è fermato al 2,39% (118 voti), con 92 schede bianche. “Vi ringrazio per la fiducia che mi avete accordato – ha dichiarato Di Paola dopo l’elezione per il quadriennio 2021/2024 – Spero, anzi sono convinto di non deludervi. Abbiamo altri quattro anni di cammino per arrivare a realizzare una federazione a dimensione del tesserato, dell’utente, accessibile e soprattutto che non sia un peso, ma un vantaggio”.

