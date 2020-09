Salvini “Governo vada a casa indipendentemente dalle Regionali”

14 settembre 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – “Il virus impone serietà e concretezza. Se lei mi chiede se mi auguro che il Governo vada a casa il prima possibile, le rispondo di sì. Azzolina per la scuola, Lamorgese per gli sbarchi o Bellanova per l’agricoltura non stanno dando agli italiani le risposte che si attendono, ma a prescindere dalle elezioni”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, a Tagadà su La7. “Quello per le Regioni non è un voto politico, non si sceglie tra destra e sinistra. Anche se vinciamo non significa niente per il Governo”, ha concluso Salvini.

(ITALPRESS).