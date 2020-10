Coronavirus. Genoa, anche Mattia Destro positivo

01 ottobre 2020 a

a

a

GENOVA (ITALPRESS) – Il Genoa ha reso noto che “in seguito agli esami strumentali effettuati in data 30/9/2020, l’attaccante Mattia Destro è risultato debolmente positivo al Covid 19. La società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le autorità competenti”.

Diventano 16, dunque, i casi di positività al Coronavirus in casa Genoa. Dopo quella emersa ieri di Valon Behrami, oggi quella di Destro, mentre lunedì il club aveva annunciato che 14 tamponi erano risultati positivi. In tutto, quindi, 12 i calciatori colpiti, a parte Behrami e Destro gli altri 10 sono Cassata, Lerager, Marchetti, Melegoni, Pellegrini, Perin, Pjaca, Radovanovic, Schone e Zappacosta. Quattro, invece, i componenti dello staff medico positivi. Proprio oggi la Lega ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di Genoa-Torino, gara originariamente in programma sabato alle 18.

(ITALPRESS).