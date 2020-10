06 ottobre 2020 a





ROMA (ITALPRESS) – “Invece di costruire, distruggono. Smontano Quota 100 e Flat Tax per le Partite Iva, disastrano la Scuola e tornano ai porti (e portafogli) aperti per scafisti e clandestini, cancellando i Decreti Sicurezza. Li fermeremo, come promesso, anche grazie alle firme dei cittadini. L’Italia merita di meglio”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

(ITALPRESS).