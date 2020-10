Ibra guarito dal Coronavirus “Quarantena finita”

09 ottobre 2020 a

a

a

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan si appresta a riabbracciare Zlatan Ibrahimovic. E’ lo stesso attaccante svedese ad annunciare via twitter di essersi finalmente lasciato alle spalle il coronavirus, rivolgendosi a se stesso: “Sei guarito! Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita. Puoi uscire!”. E in aggiunta un doppio hashtag: #fuckcovid19 #godiscomingforyou. Arriva anche la conferma del Milan: “Zlatan Ibrahimovic è risultato negativo a due tamponi consecutivi. ATS ha preso atto dell’avvenuta guarigione e confermato il termine della quarantena”.

La notizia della positività di Ibra era stata comunicata dalla società rossonera lo scorso 24 settembre, a poche ore dalla sfida di Europa League contro il Bodo/Glimt, dopo una nuova tornata di test che si era resa necessaria visto che il giorno prima era toccato a Duarte ritrovarsi in quarantena perchè contagiato. “Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi, pessima idea”, aveva commentato via social l’attaccante. Ieri la conferma della positività dopo l’ultimo round di tamponi prima della doppia negatività che restituisce Ibra a Pioli, un’ottima notizia in vista del derby. Il campionato di serie A è infatti al momento fermo per gli impegni delle Nazionali e alla ripresa il Milan affronterà l’Inter il 17 ottobre alle 18.

(ITALPRESS).