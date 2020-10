Conte “In Champions più attrezzati, saremo arbitri del nostro destino”

20 ottobre 2020 a

MILANO (ITALPRESS) – “Il tasso di esperienza è cresciuto, anche per il percorso fatto l’anno scorso fra il girone di Champions e l’Europa League in cui siamo arrivati in finale. Questo ha accresciuto, e di tanto, l’esperienza dei miei calciatori. Abbiamo aggiunto poi Vidal, che di esperienza a livello internazionale ne ha da vendere, e ripartiamo più attrezzati rispetto all’anno scorso o due anni fa”. Antonio Conte, alla vigilia del debutto stagionale dell’Inter in Champions contro il Moenchengladbach, è convinto che i nerazzurri partono stavolta con tutti i presupposti per arrivare lontano anche se il tecnico salentino preferisce non parlare di obiettivi. “E’ difficile dire adesso quello che possiamo fare in Champions. Dobbiamo però essere arbitri del nostro destino, ed esserlo in positivo”. Handanovic e compagni sono reduci dalla sconfitta nel derby ma guardando alle altre italiane impegnate in Champions, anche Atalanta e Lazio hanno perso e la Juve ha pareggiato. “E’ un campionato più equilibrato, diverse squadre lotteranno per i primi 4 posti della classifica, sono competitive e possono fare cose importanti. E noi faremo di tutto per essere in questo gruppo. Ma anche all’estero Real e Barcellona hanno perso nell’ultimo turno, ci sono stati risultati un pò inaspettati, anche perchè si è tornati a giocare dopo gli impegni delle nazionali”. A proposito di Real, quando gli chiedono se l’Inter possa sentirsi la favorita del girone, il tecnico ribatte: “Mi fa sorridere pensare al Real come sfavorito. Ha giocatori che hanno vinto la Champions e se mettiamo in discussione il Real perchè non ha fatto mercato, allora stiamo perdendo di vista la realtà”.

