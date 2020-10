Tratnik vince per distacco a San Daniele del Friuli, Almeida rosa

20 ottobre 2020 a

SAN DANIELE DEL FRIULI (ITALPRESS) – Jan Tratnik vince la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2020 andata in scena da Udine a San Daniele del Friuli dopo 229 chilometri. La frazione di oggi, caratterizzata da un duro Gpm di seconda categoria sulla Madonnina del Domm prima di vari saliscendi che portano al traguardo, vede trionfare il corridore sloveno della Bahrain-McLaren. Dietro di lui arriva con un pizzico di rammarico l’australiano Ben O’Connor (NTT Pro Cycling). Podio completato da Enrico Battaglin, anche lui della Bahrain-McLaren, davanti al polacco Kamil Malecki e al britannico Ben Swift. La maglia rosa resta a Joao Almeida che non molla la leadership generale: il portoghese della Deceuninck-Quick Step tiene a distanza Wilco Kelderman (Sunweb) guadagnando qualche secondo su tutti i diretti rivali, compreso Vincenzo Nibali. Domani in programma la diciassettesima tappa, da Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio dopo 203 chilometri. Una frazione d’alta montagna con arrivo in salita. Ben tre Gpm di prima categoria e una classifica che potrebbe rivoluzionarsi in uno dei percorsi più duri dell’edizione numero 103 della Corsa Rosa.

