Coronavirus, De Luca al governo “decidere subito il lockdown totale”

NAPOLI (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, chiede al Governo nazionale il lockdown totale.

“I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale – dichiara il Governatore -. E’ necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali: industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti. E’ indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo”, sottolinea De Luca.

(ITALPRESS).