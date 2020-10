Coronavirus, Mattarella “La ricerca vincerà sulla pandemia”

26 ottobre 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – “La ricerca vincerà sulla pandemia da Covid. Quella che oggi si è imposta come una priorità nel mondo intero non deve farci arretrare ne rallentare sul fronte della lotta contro i tumori”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di celebrazione de “I Giorni della Ricerca”, iniziativa promossa dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro al Palazzo del Quirinale.

“Celebrare al Quirinale i giorni della ricerca – aggiunge – serve a ricordarci che le altre patologie non sono finite in lockdown, che il cancro continua a manifestarsi con il ritmo di prima, che troppi screening e troppe cure vengono rinviate a causa della pandemia rischiano ritardi irrecuperabili nelle diagnosi e pericolose interruzioni di terapie che non consentono pause o sospensioni”.

