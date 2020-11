SIMEST e Comitato Leonardo premiano migliore tesi laurea sulle imprese

04 novembre 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – Per l’undicesimo anno consecutivo, SIMEST (Gruppo CDP) aderisce all’iniziativa Premi di Laurea del Comitato Leonardo mettendo a disposizione una Borsa di Studio del valore di 3.000 euro. Il riconoscimento quest’anno sarà assegnato al neolaureato che avrà redatto la migliore tesi sul tema “Le imprese italiane e i mercati internazionali. La finanza del “Sistema Italia” per lo sviluppo della competitività”. “SIMEST quotidianamente supporta l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane, le aiuta a crescere, svilupparsi e diventare sempre più competitive per affrontare la sfida dei mercati globali – dichiara il Presidente di SIMEST, Pasquale Salzano – siamo quindi molto orgogliosi di finanziare da molti anni questo premio, perchè ci permette di sostenere i giovani talenti che contribuiscono con i loro studi a sostenere il made in Italy nel mondo. E oggi lo siamo ancor di più visto il momento particolarmente complesso che le nostre imprese stanno affrontando”. Grazie alla collaborazione di SIMEST e delle altre aziende promotrici, i “Premi di Laurea” del Comitato Leonardo contribuiscono ogni anno a supportare giovani laureati e studiosi di altrettanti istituti universitari in tutta Italia: ad oggi centinaia di ragazzi hanno avuto la possibilità di beneficiare di questi riconoscimenti. “L’emergenza sanitaria mondiale c’impone di consolidare i nostri investimenti in formazione, ricerca e conoscenza sostenendo i giovani nell’ingresso al mondo del lavoro. Oggi, più che mai, il lavoro è competenza, creatività, flessibilità, teso alla valorizzazione dei talenti. Investire nelle nostre aziende significa investire nel Capitale umano che le conduce al successo del nostro Made in Italy” – commenta Luisa Todini, Presidente del Comitato Leonardo – “Con questa consapevolezza, attraverso l’iniziativa dei Premi di Laurea, il Comitato Leonardo e le Aziende Associate portano avanti un impegno concreto che, ad oggi, ha erogato 196 borse di studio per un valore totale di circa 570.000 euro”. Per candidarsi occorrerà inviare il modulo di partecipazione, la tesi in formato elettronico (CD Rom/USB) e una sintesi del lavoro in formato cartaceo (massimo 6 pagine) alla Segreteria Generale del Comitato Leonardo (c/o ICE, via Liszt 21 – 00144 Roma tel. 06.59927990-7991) entro e non oltre il 10 gennaio 2021. Il bando integrale è consultabile sul sito https://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premio-simest-s-p-a/.

