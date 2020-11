Tonfo Milan in Europa League, a San Siro passa il Lille

05 novembre 2020 a

MILANO (ITALPRESS) – Prima caduta in Europa League del Milan, sconfitto pesantemente dal Lille a San Siro nella 3^ giornata del girone H. Il 3-0 dei francesi porta la firma del trequartista Yazici, protagonista di una notte da sogno con una tripletta, aperta su calcio di rigore e conclusa da un uno-due micidiale a inizio ripresa. Una debacle che interrompe la striscia di imbattibilità di 24 partite ma non inficia la corsa per la qualificazione. Al giro di boa, infatti, i rossoneri sono a 6 punti, a meno uno dalla squadra di Galtier che è stata più brava.

Qualche rotazione per Pioli, che cambia i tre dietro a Ibrahimovic e inserisce Dalot e Tonali dal 1′. I rossoneri alzano i giri del motore, al 20′ la prima occasione del match, con la conclusione di Hernandez, fuori con deviazione. Subito dopo pagano carissima un’ingenuità di Romagnoli, che spinge in area Yazici. L’arbitro polacco Frankowski non esita e al 22′ il trequartista sigla su calcio di rigore lo 0-1.

Pioli cerca di dare alla squadra quanto mancato nel primo tempo, velocità nei passaggi. Dopo l’intervallo tocca così a Calhanoglu e Leao che vivacizzano la manovra. Ma un altro errore condanna il Milan allo 0-2, quando al 55′ Donnarumma buca l’intervento sul tiro di Yazici, forse ingannato dal rimbalzo del pallone. E’ un duro colpo per i rossoneri, che perdono la bussola. E’ una serata magica, invece, per il trequartista del Lille, non pago della doppietta. Passano solo tre minuti e al 58′ raccoglie l’assist di Bamba e firma un tris pesante in una serata da sogno per il Lille, da dimenticare per il Milan.

