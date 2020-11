Toti “Liguria zona arancione? Pronto a discuterne”

09 novembre 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – “Non mi attendo nulla di particolare, ma sono pronto a discutere col Governo tutte le misure possibili per contenere i contagi”. Lo afferma il presidente della Liguria Giovanni Toti a Radio Capital, rispondendo a una domanda sul possibile passaggio della sua regione alla zona “arancione” nell’ambito dell’emergenza coronavirus.

“Da quanto riesco a vedere dai dati non c’è stato un peggioramento – ha ribadito Toti -. Detto questo, Genova è in una situazione particolare di pressione sugli ospedali, io credo che bisognerebbe discuterne”.

“La scelta – ha aggiunto il governatore – è esclusivamente sanitaria. In questo momento escludo che qualcuno faccia scelte di carattere politico, cercando di fare una partita personale. Se parliamo invece di compenetrare la sanità e l’economia allora la scelta è assolutamente politica”.

