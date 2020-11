San Marino, anche nel 2020 torna il “Natale delle Meraviglie”

20 novembre 2020 a

a

a

SAN MARINO (ITALPRESS) – Presentata l’edizione 2020 del Natale delle Meraviglie, l’appuntamento tradizionale del Natale della Repubblica di San Marino voluto dalla Segreteria di Stato per il Turismo. L’emergenza sanitaria non ferma la manifestazione che però viene adeguata agli standard di sicurezza necessari e rinuncia ad alcune attrazioni inizialmente previste. Ci saranno i mercatini, allestimenti ed installazioni sceniche e l’atmosfera sarà garantita da proiezioni e luminarie. La realizzazione dell’evento è affidata a Nextime Eventi di Alberto Di Rosa, con la direzione artistica di Simone Ranieri, che si avvarrà di partner/fornitori e aziende soprattutto sammarinesi e della collaborazione dell’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino.

“Sarà, ovviamente, un Natale diverso da quello che avevamo immaginato, ma non potevo pensare di non dare seguito alla tradizione”, dichiara il segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati. “E’ stato un anno complicatissimo, buio. E noi rispondiamo con la luce. Ho chiesto a Next Time eventi di creare un Natale da Favola strettamente in linea con la tradizione. Vogliamo atmosfera, vogliamo emozioni – aggiunge -. Sarà un Natale per i sammarinesi, per i nostri commercianti, per le nostre famiglie, per i nostri bambini. Se poi le cose dovessero cambiare, in bene o in male, siamo pronti a modificare in corsa il progetto. Presteremo attenzione all’evoluzione dell’emergenza e predisporremo ogni presidio possibile”.

“Coerentemente con il progetto artistico, la campagna di comunicazione nel visual richiama i classici elementi iconografici della festività più sentita dalle famiglie, soprattutto quest’anno”, afferma il direttore dell’Ufficio del Turismo Nicoletta Corbelli. “Il media plan sarà dedicato per la prima volta esclusivamente al territorio sammarinese, ma l’auspicio è quello di poterlo implementare anche al di fuori dei confini nazionali qualora la situazione dovesse migliorare”, prosegue.

Il Natale delle Meraviglie 2020 si apre il prossimo 5 dicembre e si chiude il 6 gennaio 2021. L’obiettivo degli organizzatori è quello di concedere ai visitatori la possibilità di immergersi completamente nella tradizione natalizia, ma rivisitata, grazie ad attività esperienziali, luminarie, scenografie, proiezioni e allestimenti. L’emergenza sanitaria ha ovviamente modificato i piani iniziali e non ci saranno quindi giostre, giochi, show e spettacoli che avrebbero potuto provocare assembramenti o che avrebbero potuto rappresentare situazioni rischiose.

E’ stato messo a punto un protocollo per il contrastare il contagio da Covid-19 e la Segreteria di Stato per il Turismo, unitamente all’Ufficio del Turismo e Nextime Eventi, si riserva il diritto di prendere iniziative e attuare ulteriori misure restrittive qualora necessarie, in linea con l’andamento dell’emergenza.

(ITALPRESS).