Belinelli torna in Italia, giocherà con la Virtus Bologna

26 novembre 2020 a

a

a

BOLOGNA (ITALPRESS) – Marco Belinelli torna in Italia e indosserà la maglia della Virtus Segafredo Bologna. Ufficiale l’ingaggio della 34enne guardia di San Giovanni in Persiceto, cresciuto nel settore giovanile delle Vu Nere fino all’esordio in prima squadra e nelle ultime 13 stagioni in Nba, dove ha vestito le maglie di Golden State Warriors, Toronto Raptors, New Orleans Hornets, Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Charlotte Hornets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers e ancora Spurs. “Il progetto della Virtus Segafredo Bologna è un progetto che mi ha interessato da subito – le sue prime parole – Un progetto stimolante, nel quale sono certo potrò contribuire in maniera importante”. Belinelli, quarto miglior realizzatore di tutti tempi in azzurro con 2.258 punti segnati in 154 partite, ha firmato un contratto fino al 2023. La sua presentazione alla stampa è stata fissata per sabato.

(ITALPRESS).