Fonseca “Roma in Europa League per dimenticare il ko con il Napoli”

ROMA (ITALPRESS) – “Le condizioni di Pellegrini e Dzeko? Sono stati fuori tanto tempo, dobbiamo fare attenzione alla condizione fisica e scegliere il meglio. Vedremo domani”. Queste le parole del tecnico della Roma Paulo Fonseca a proposito delle condizioni di Lorenzo Pellegrini ed Edin Dzeko, entrambi verso una panchina per il match di Europa League contro lo Young Boys che fa seguito alla brutta sconfitta in campionato contro il Napoli. “Il risultato è sempre più importante, ma sarà fondamentale anche la prestazione di domani – sottolinea il mister giallorosso in conferenza stampa – La squadra deve fare quello che sa fare, giocare come sa, senza pensare alla partita di Napoli. Tra ieri e oggi abbiamo analizzato i nostri errori e gli aspetti su cui migliorare. Quella di domani sarà tutta un’altra partita”. Proprio in merito al ko del San Paolo, l’allenatore portoghese assicura che “non c’è stata nessuna sfuriata di Dan e Ryan Friedkin dopo la sconfitta contro il Napoli. Questa è una grande bugia e non posso accettarla”.

