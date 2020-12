PagoBancomat, zero commissioni per le banche per pagamenti fino a 5 euro

04 dicembre 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – A partire dall’1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023 le transazioni effettuate sul circuito PagoBancomat per pagamenti con importo fino a 5 euro saranno a zero commissioni pagate dalle banche.

L’iniziativa, promossa da Bancomat Spa, coinvolge oltre 35 milioni di italiani e oltre 2 milioni di esercenti “e rappresenta uno stimolo importante per la diffusione dei pagamenti digitali”, si legge in una nota.

Il progetto – che avrà durata iniziale di due anni in linea con il piano Cashless di Governo, suscettibile ad ulteriore estensione – ha l’obiettivo di promuovere l’utilizzo delle carte PagoBancomat per tutte le operazioni nel quotidiano di piccolo importo, fino a 5 euro, annullando le commissioni di circuito e interbancarie.

Bancomat Spa, già al fianco di PagoPa nel piano cashback promosso dal Governo, punta ad ampliare la diffusione e l’accettazione dei micropagamenti, che oggi rappresentano solo il 2,3% delle transazioni, con l’obiettivo di incentivarne l’utilizzo di oltre 7 milioni di italiani attualmente non attivi nelle attività di pagamento digitale, nonchè facilitare l’adozione del POS da parte degli esercenti.

“Rappresentando i tre quarti del mercato di carte di debito in Italia, Bancomat Spa ha un ruolo centrale nella sfida promossa dal Governo che ci vede coinvolti in prima linea sia con PagoBancomat che con Bancomat Pay. L’azzeramento delle commissioni per le Banche per micropagamenti sino a 5 euro per le transazioni PagoBancomat è in linea con il nostro programma di sostegno al rilancio del Paese a cui si aggiungeranno ulteriori iniziative di incentivazione ai pagamenti no cash”, spiega Alessandro Zollo, amministratore delegato di Bancomat Spa.

