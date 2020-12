Marin risponde a Zaccagni, Verona e Cagliari pareggiano 1-1

06 dicembre 2020 a

VERONA (ITALPRESS) – Pareggio avvincente tra l’Hellas e il Cagliari, che regalano un divertente 1-1 nel lunch match della 10^ giornata di Serie A. Un tempo a testa, il primo lo fa il Verona in vantaggio con Zaccagni, il secondo è dei sardi che rimontano con Marin. L’Hellas ha voglia di riscatto per l’eliminazione dalla Coppa Italia proprio per mano del Cagliari e di confermare l’ottimo inizio in campionato. La squadra di Juric aveva trovato il vantaggio già dopo otto minuti, traversa e successivo gol di Di Carmine, annullato per fuorigioco con l’ausilio del Var. Ci riuscirà più tardi quando al 21′ Zaccagni raccoglie l’assist di Faraoni e spedisce in porta il meritato 1-0. Non si fa attendere la reazione del Cagliari pochi minuti dopo la rete subita. Ancora decisivo Faraoni, stavolta in difesa, bravo a respingere la mezza rovesciata di Pavoletti. Comunque meglio il Verona, per tutto il primo tempo, reo soltanto di non essere riuscito a mettere al sicuro il risultato. Di Francesco certamente paga le pesanti assenze in tutti i reparti: la certezza di Godin in difesa, la qualità di Nandez a centrocampo e i gol di Simeone in attacco. I sardi tornano in partita a inizio ripresa, al 48′ Pavoletti scansa i difensori e libera Marin per il tiro che concretizza l’1-1. La gara cambia volto, ora la fa il Cagliari, che annusa il sorpasso con la grande chance di Pavoletti. Sempre l’attaccante va di nuovo a un passo dal gol al 65′, la traversa e la parata di Silvestri salvano l’Hellas. A nessuno sta bene il pareggio, la sfida è viva fino al’ultimo. Joao Pedro è illuminante per i sardi, i veronesi sfiorano la rete con le due occasionissime del subentrato Favilli e Dimarco. Il pari, alla fine, sta stretto a entrambe per la bella partita offerta al Bentegodi. Un punto a testa che comunque certifica il buon andamento in campionato, specialmente di un Verona (16 punti) vicino alla zona europea.

