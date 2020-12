Accordo Lnd-Federlab per tamponi e test a tutti i tesserati

09 dicembre 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – La LND e Federlab Italia hanno siglato un protocollo per tamponi e test a tutti tesserati della Lega Nazionale Dilettanti. Tutti i club della componente più vasta del calcio italiano potranno contare su un’associazione di categoria tra le principali del Paese per laboratori di analisi cliniche e centri poliambulatoriali privati accreditati presso il SSN. L’associazione metterà a disposizione delle società sportive la propria fitta rete di laboratori (oltre 2mila strutture associate presenti su tutto il territorio nazionale), così da supportare le squadre della LND nella sorveglianza epidemiologica e nel monitoraggio dei casi sospetti. Il primo campionato a poter beneficiare della convenzione sarà quello di Serie D, che domenica 13 dicembre riprenderà con le gare in calendario dell’8 novembre, dopo un mese interamente dedicato ai recuperi degli incontri rinviati per Covid. “Quello con Federlab rappresenta un accordo che prima di tutto garantirà il prosieguo del Campionato Serie D e delle altre competizioni nazionali in assoluta sicurezza – ha dichiarato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia – Questa convenzione assicurerà una riduzione sostanziale dell’impegno economico che i nostri club sarebbero stati chiamati obbligatoriamente a sostenere, per rispettare le disposizioni sanitarie legate al Covid-19”.

“Si tratta di un accordo senza precedenti nel mondo del calcio italiano, per il numero di club e tesserati coinvolti” ha detto Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia.

