Una app per parlare con il medico di famiglia

ROMA (ITALPRESS) – Si chiama “SM 3.0”: un vero e proprio studio medico digitale per comunicare a distanza, effettuare video consulti, condividere ricette mediche. Sviluppata da Nusa con il supporto incondizionato di Angelini Pharma, l’App è promossa da FIMMG, Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, e scaricabile gratuitamente da dispositivi iOS e Android.

L’App rende possibile il monitoraggio della salute del paziente, a vantaggio della prevenzione e dell’aderenza terapeutica in totale sicurezza. Il paziente può avviare video-consulti e visite in videoconferenza, ricevere impegnative per gli esami e condividere i referti. Secondo l’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano, 3 medici su 4 ritengono che la telemedicina sia stata decisiva nella fase di emergenza e il 36% continuerà a utilizzarla anche dopo.

“In questo momento difficile, ci siamo chiesti in che modo poter essere vicini alla classe medica, duramente colpita dalla pandemia di covid-19, purtroppo anche in termini di vite umane. Abbiamo il dovere morale di sostenerli, in maniera incondizionata, fornendo loro degli strumenti che rendano più semplice il lavoro quotidiano, soprattutto nella gestione a distanza dei pazienti – ha spiegato Rosita Calabrese, Country Manager di Angelini Pharma -. Negli ultimi mesi, la comunicazione medico-paziente è cambiata perchè molti studi hanno dovuto limitare gli accessi per non creare assembramenti che potessero favorire il contagio. L’emergenza sanitaria è stata l’occasione per sperimentare nuove soluzioni per la presa in carico dei pazienti e l’opportunità per definire nuovi metodi di cura, verso un modello di sanità più connesso e sostenibile. Abbiamo deciso di sostenere la App SM 3.0, che permette ai medici di famiglia di continuare a svolgere il loro lavoro in totale sicurezza, con uno strumento che garantisce la continuità terapeutica non solo ai pazienti in quarantena ma anche a quelli affetti da patologie croniche che devono essere tenute sotto stretto controllo. L’App SM3.0 consente ai pazienti di comunicare con il proprio medico in totale sicurezza, evitando assembramenti negli studi medici”.

L’app nasce dal lavoro di NUSA servizi, la cui finalità è proprio quella di sviluppare pratiche e soluzioni per portare l’attività dei medici di medicina generale a un livello sempre più avanzato di prestazioni, fornendo migliori servizi ai cittadini e sviluppando una maggiore integrazione con gli altri attori della sanità e del territorio.

“L’app SM3.0 è una soluzione che semplifica la vita a medici e cittadini. Si tratta di un sistema che garantisce un elevato livello di sicurezza, sia perchè integra una funzione di video consulto, sia perchè abbiamo adottato le soluzioni più avanzate in materia di protezione della riservatezza dei dati, garantendo un livello di tutela assolutamente in linea con le più rigorose disposizioni in materia. Infine, si tratta di un sistema che sviluppa una nuova dimensione nel lavoro del medico di famiglia accanto al cittadino, dato che nel giro di pochi mesi integrerà diversi dispositivi di telemedicina, in modo da raccogliere in un unico flusso di dati tutte le informazioni del paziente e aiutarci a prenderci cura della persona in modo davvero globale. Semplicità, sicurezza e sviluppo: all’insegna di queste parole chiave realizziamo il futuro della medicina generale. Un futuro che è già presente”, afferma Massimo Magi, presidente di NUSA.

L’app permette al paziente di comunicare con il medico anche attraverso una chat; avere sotto controllo il calendario – continuamente aggiornato – del proprio medico e delle eventuali chiusure in programma dello studio; effettuare le visite in videoconferenza; inviare e ricevere referti, impegnative per esami e ricette mediche nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Tutto questo a beneficio della salute pubblica perchè permette di non creare assembramenti negli ambulatori e negli studi dei medici di famiglia, evitando di favorire il contagio, nonchè la possibilità di un monitoraggio a distanza o domiciliare dei principali parametri clinici di una persona (saturazione, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura).

SM3.0 è disponibile e scaricabile gratuitamente dai dispositivi Android e a breve anche iOS.

(ITALPRESS).