Coronavirus, 18.727 nuovi casi e 761 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue, anche se leggermente, la crescita dei contagi in Italia. I nuovi positivi, secondo i dati del Ministero della Salute sono 18.727, contro i 16.999 delle 24 ore precedenti. Calano i decessi: 761 i morti (ieri erano stati 887). Sono invece 24.169 i guariti, mentre gli attualmente positivi si riducono di 6.204 toccando quota 690.323.

L’incremento dei casi è anche da attribuire all’aumento dei tamponi: 190.461 in crescita rispetto ai 171.586 processati ieri, con un rapporto tamponi/positivi che si conferma sotto il 10%, esattamente al 9,8. Non si arresta il trend positivo con la minore pressione sugli ospedali. I pazienti nei reparti ordinari sono 28.562 (-526), mentre le terapie intensive si riducono di 26 unità toccando il numero complessivo di 3.265 anche se si registrano 208 nuovi ingressi (comunque in flessione rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 658.496. Sul fronte delle regioni il Veneto continua ad essere la regione con più nuovi contagi (3.883), seguita da Lombardia (2.938) e Piemonte (1.553). La regione con il minor aumento è la Valle d’Aosta (11).

(ITALPRESS).