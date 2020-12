Preseason Nba, Hawks ko, Gallinari debutta con 14 punti

12 dicembre 2020 a

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Si ricomincia. E’ solo preseason, ma è comunque il ritorno delle stelle Nba. Tra queste c’è anche Danilo Gallinari che ha iniziato l’ennesima avventura della sua lunga carriera nella National Basketball Association, debuttando con la maglia degli Hawks, franchigia con cui ha firmato un ricco triennale e che rappresenta una nuova tappa dopo quelle con New York Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers e Oklahoma City. Nel primo match della stagione, un’amichevole, Atlanta perde 116-112 con Orlando. Il “Gallo” non parte nel quintetto iniziale, ma gioca comunque 20 minuti e mette a referto 14 punti e 4 rimbalzi. Meglio di lui, in termini di punti, solo Hunter che ne fa 18, mentre si ferma a 14 anche Collins e ne fa 13 Reddish. I Magic ne portano 6 in doppia cifra e il miglior realizzatore è Vucevic con 18 punti (per lui anche 10 rimbalzi).

Nelle altre gare della notte va ai Lakers il derby di Los Angeles. I campioni in carica Nba, seppur senza le stelle (LeBron James su tutti), battono 87-81 i Clippers, trascinati da 19 punti di Horton-Tucker e dai 18 di Kuzma.

Vittorie anche per Portland Trail Blazers (127-102 sui Kings), Houston Rockets (125-104 sui Chicago Bulls) e New York Knicks (90-84 sui Detroit Pistons).

