Recovery fund, Bellanova “Conte rispetti costituzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Conte deve ritirare la cabina di regia, si torni a rispettare la nostra Costituzione, che non dà al presidente del Consiglio nemmeno il potere di rimuovere i ministri si immagini se si può permettere di rimuovere funzioni pubbliche”. Ad affermarlo la ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, a Rainews24.

“Conte – aggiunge – è un tecnico prestato alla politica, e sa che da presidente del Consiglio di una maggioranza ha il dovere di tenere in equilibrio questa maggioranza. La nostra posizione è quella che dice che ci sono problemi, che non si può andare avanti con bonus e cassa integrazione; a marzo si scoprirà che si saranno persi centinaia di migliaia di posti di lavoro, noi dobbiamo porci il problema di come intervenire sull’economia e sul lavoro”.

