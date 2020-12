Banche, l'App Intesa Sanpaolo Mobile tra le leader in Europa

14 dicembre 2020 a

MILANO (ITALPRESS) – La società di ricerche di mercato statunitense Forrester ha dichiarato l’App Intesa Sanpaolo Mobile tra le leader in diverse categorie tra le app bancarie europee che spiccano per funzionalità e user experience.

Il recente rapporto “The Forrester Digital Experience Review: European Mobile Banking Apps, Q4 2020” ha evidenziato come Intesa Sanpaolo “sia punto di riferimento nelle best practice di quattro categorie su dodici: Movimentazione di denaro (Money movement), per il P2P che consente di inviare e richiedere denaro in modo facile e rapido utilizzando solo i numeri di telefono dei destinatari; Ricerca e navigazione (Search and navigation), per la funzione Cerca, gli strumenti di navigazione e le icone sempre accompagnate da etichette esplicative; Contenuto (Content), in particolare per i dettagli informativi mostrati nelle schermate delle transazioni e i suggerimenti per eventuali altre operazioni pertinenti; Prevenzione errori e ripristino operazioni (Error avoidance and recovery), per le segnalazioni sugli errori e le indicazioni necessarie alla risoluzione e al corretto ripristino delle operazioni”.

Intesa Sanpaolo ha inoltre raggiunto “un eccellente risultato in termini di user experience e si è distinta per l’efficacia delle funzionalità offerte”.

“La nostra App è una delle più utilizzate tra quelle delle banche europee ed è al centro della nostra strategia digitale retail – afferma Stefano Barrese, Responsabile Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo -. Siamo orgogliosi di questo risultato, che ci incoraggia a continuare sulla strada che abbiamo intrapreso. Nell’arco del Piano Industriale 2018-2021 stiamo perseguendo una strategia digitale ‘Mobile first’ nel retail banking, concentrando la maggior parte degli investimenti su Intesa Sanpaolo Mobile e altre app del nostro Gruppo. Oggi più di 6 milioni di nostri clienti utilizzano la nostra app e il 93% dei nostri accessi sono su app, grazie alla nostra forte attenzione ai dispositivi mobili. La nostra app ha sostenuto fortemente la robusta crescita degli acquisti “chiusi” sui canali digitali dei nostri prodotti e servizi che rappresentano oggi circa il 30% delle vendite totali di Banca dei Territori (includendo le Offerte inviate a distanza dai gestori) e circa il 10% se consideriamo solo quelle “fully digital” gestite completamente in self dai nostri clienti. La pandemia di Coronavirus ha dimostrato quanto sia cruciale poter fornire ai clienti strumenti digitali agili e sicuri che consentono di mantenere un rapporto continuativo con la Banca anche da remoto”.

