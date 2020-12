Collaborazione Enel-Leonardo per soluzioni sostenibili innovative

14 dicembre 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – Enel e Leonardo hanno siglato una lettera di intenti per una collaborazione strategica incentrata sui temi della sicurezza, dell’efficienza energetica, delle comunicazioni satellitari e della mobilità elettrica. La partnership prevede, oltre a una serie di attività che le due aziende forniranno nei rispettivi business di riferimento, lo sviluppo e l’implementazione di nuove funzionalità e tecnologie per offerte specifiche dedicate ai propri clienti. La collaborazione porterà allo sviluppo di soluzioni innovative sia nel settore dell’energia e della mobilità elettrica per quanto riguarda gli stabilimenti di Leonardo, sia nell’ambito della sicurezza, della digitalizzazione e delle comunicazioni satellitari a beneficio degli asset strategici di Enel. “La collaborazione tra due eccellenze italiane permetterà di valorizzare ulteriormente le rispettive competenze per lo sviluppo di servizi innovativi da applicare a livello internazionale”, afferma Francesco Starace, Ad e direttore generale di Enel. “In una logica di sistema con Enel, la collaborazione e la condivisione di competenze e know-how tecnologico di alto profilo porterà benefici anche ai clienti e alle comunità dei Paesi in cui operano i due partner”, sottolinea Alessandro Profumo, Ad di Leonardo.

Enel, oltre alla fornitura di energia elettrica e gas, offrirà a Leonardo, attraverso Enel X, impianti di autoproduzione energetica efficienti e green, servizi di efficientamento energetico, di monitoraggio dei consumi e di demand response per le sedi e stabilimenti in Italia, Regno Unito e Stati Uniti.

Leonardo offrirà ad Enel soluzioni e servizi per la sicurezza degli asset strategici. Le due aziende, inoltre, avvieranno una collaborazione strategica per lo sviluppo di servizi innovativi destinati ai propri clienti nel campo dell’efficienza energetica e della sicurezza.

(ITALPRESS).