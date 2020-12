Formazione digitale, accordo tra Business International e Uninettuno

17 dicembre 2020 a

MILANO (ITALPRESS) – Fiera Milano Media – Business International e l’Università Telematica Internazionale di Uninettuno hanno firmato una partnership triennale che vedrà le due realtà, attive nell’alta formazione accademica e professionale, unire le forze per offrire innovativi percorsi di digital learning a chiunque voglia implementare nuove conoscenze o anche semplicemente approfondire alcuni aspetti della propria materia di interesse, con una particolare attenzione a tematiche economiche, finanziarie e di management.

L’accordo ha l’obiettivo di valorizzare le strategie di crescita, lo sviluppo di nuovi modelli e piattaforme digitali, la consolidata esperienza nel campo dell’alta formazione e, in particolare, per Fiera Milano Media – Business International rappresenta l’ultimo passo di un 2020 che ha visto lo sviluppo di una vera e propria trasformazione digitale della propria offerta, per rispondere alle esigenze di una nuova normalità. A partire dal marzo 2020 la media company del Gruppo Fiera Milano e la sua business unit hanno affrontato il nuovo paradigma, ovvero il cambiamento della vita umana, e quindi del business, che stava e sta avvenendo, e di conseguenza quello delle manifestazioni fieristiche e degli eventi formativi. Fin dalla primavera di quest’anno tutto il programma educational per manager e aziende di Business International è migrato in remoto, sperimentando piattaforme e ampliando i propri settori di informazioni e conoscenza e quindi di ricerca e sviluppo di prodotti, come avvenuto per le manifestazioni di alta formazione per C-Level di The Business Leaders Summit, il festival AIXA – Artificial Intelligence Expo of Applications (dedicati alle applicazioni dell’intelligenza Artificiale), il Ceo Italian Summit & Awards e nella prima edizione del Milan Fintech Summit, sempre attraverso innovative piattaforme digitali che hanno abbinato semplicità di utilizzo e di fruizione dei contenuti digitali, web experience altamente immersiva e interattiva, esclusive funzionalità di networking, matchmaking ed engagement dei partecipanti.

Nata nel 1987 e acquisita da Fiera Milano nel 2008, Business International oggi è la divisione di Fiera Milano Media Spa dedicata al mondo della formazione e della consulenza d’impresa. La business unit propone ogni anno oltre 150 eventi tra convegni, seminari e corsi rivolti ai top manager di aziende nazionali e internazionali di grandi dimensioni.

(ITALPRESS).