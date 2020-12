Covid, UPS: “Pronti a consegnare i vaccini in tutta Europa”

22 dicembre 2020 a

MILANO (ITALPRESS) – “Siamo lieti che l’EMA, l’Agenzia Europea per i Medicinali, abbia autorizzato il vaccino Pfizer-BioNTech. Le competenze di UPS Healthcare nella catena del freddo, sia per la conservazione che per il trasporto, sono pronte e disponibili per supportare la consegna dei vaccini in tutta Europa. Con il nostro campus UPS Healthcare con spazi refrigerati nei Paesi Bassi e il nostro hub aereo europeo situato a Colonia, in Germania, aiutiamo persone e aziende ad andare avanti consegnando ciò che più conta e sostenendo l’Europa a uscire da questa pandemia”. Lo afferma Scott Price, presidente di UPS International.

Price ricorda che “UPS Healthcare dispone di quasi 1 milione di metri quadrati di magazzini healthcare conforme a cGMP e cGDP a livello globale. I servizi UPS healthcare includono: gestione dell’inventario, packaging e spedizione a temperatura controllata, stoccaggio e gestione degli ordini dei dispositivi medici e logistica per gli studi clinici. L’infrastruttura globale di UPS Healthcare, il suo più recente servizio di visibilità UPS Premier, la sua tecnologia track and trace e il suo sistema di controllo di qualità globale sono in grado di soddisfare le complesse esigenze logistiche attuali delle industrie farmaceutiche, dei dispositivi medici e della diagnostica di laboratorio”.

