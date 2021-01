Voto Usa, polemiche per le pressioni di Trump sulla Georgia

04 gennaio 2021 a

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La gente in Georgia e nel resto del Paese è arrabbiata, non c’è niente di male se dite di avere ricalcolato”. “Voglio solo trovare 11.780 voti – uno in più di quelli che abbiamo – perchè abbiamo vinto lo Stato”. Sono alcune delle frasi che il presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump dice al segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, repubblicano, in una telefonata il cui audio è stato pubblicato dal Washington Post, e che sta provocando molte polemiche. “I dati che hai sono sbagliati”, ribatte Raffensperger a Trump, che in diversi passaggi della telefonata appare molto insistente, paventando anche manomissioni nelle macchine che conteggiano i voti, smentite dal segretario di Stato della Georgia.

