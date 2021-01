Covid, rimandati i Grammy Awards

06 gennaio 2021 a

a

a

MILANO (ITALPRESS) – Rimandati i Grammy Awards. La principale cerimonia di premiazione dell’industria discografica, che si sarebbe dovuta tenere il prossimo 31 gennaio, causa Covid-19, che a Los Angeles sta causando sempre più contagi e decessi, è stata spostata al 14 marzo. Nello scorso novembre – come riporta la BBC – erano state annunciate le nomination, che avevano visto in testa Beyoncè, Taylor Swift e Dua Lipa. “Niete è più importante che la salute e la sicurezza delle persone della nostra comunità musicale e le centinaia di persone che lavorano senza requie a produrre lo show”, ha affermato la Recording Academy, l’ente che gestisce i Grammy Awards. Assegnati per i risultati conseguiti nel settore della musica, i Grammys vengono generalmente considerati come l’equivalente dei premi Oscar nel mondo del cinema. La prima edizione risale al 1959.

(ITALPRESS).