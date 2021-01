Assafrica, Massimo Dal Checco eletto alla presidenza

12 gennaio 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – L’assemblea privata di Confindustria Assafrica & Mediterraneo ha eletto Massimo Dal Checco alla presidenza dell’Associazione per il triennio 2021-2023. Dal Checco è imprenditore di seconda generazione, alla guida delle aziende di famiglia (Sidi) che operano nel settore del digitale. Il Gruppo con forte propensione a progetti internazionali è Gold Value Added Reseller Partner di SAP ed è presente in Italia, Gran Bretagna e Africa. “Lavoreremo su tre pilastri: filiere, rafforzato contatto con la diplomazia economica e con le istituzioni finanziarie italiane e internazionali”, ha dichiarato Dal Checco. Sono stati eletti vice presidenti Ruggero Aricò – Enel Green Power; Paolo Biglieri – Blend Plants; Giovanni Castino – Saipem; Francesca Dionisi Vici – Eni; Antonio Monaco – Webuild; Antonio Montanari – Gruppo Martini; Carlo Nicolais – Maire Tecnimont; Elisabetta Romano – Tim Sparkle; Luigi Scordamaglia – Inalca. Nel corso dell’assemblea, sono stati nominati i componenti del Consiglio Generale per il biennio 2020-2022: Franco Cesarini – Aviogei; Filippo Codara – Morsettitalia; Stefano Corà – Corà Domenico & Figli; Adriano Luci – Labiotest; Andrea Massaini – Vannucci Piante; Remo Pedon – Confindustria Vicenza; Serena Ruggeri – Ma/Ag; Sergio Tommasini – Airone; Pierfrancesco Verdese – Colacem.

(ITALPRESS).