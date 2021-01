Marta Bassino vince anche il secondo slalom gigante di Kranjska Gora

17 gennaio 2021 a

KRANJSKA GORA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – Marta Bassino si aggiudica anche il secondo slalom gigante di Kranjska Gora, gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020/2021. L’azzurra si ripete a distanza di 24 ore e ferma il tempo in 2’18″06 conquistando il secondo successo di fila davanti a Michelle Gisin e Meta Hrovat. Solo sesta Mikaela Shiffrin. Sofia Goggia si migliora rispetto a ieri e archivia la tappa slovena con un settimo posto. Nulla da fare invece per Federica Brignone che perde l’equilibrio ed esce di pista senza conseguenze fisiche. Arrivano tre piazzamenti per le altre azzurre qualificate: Roberta Midali (23^), Elena Curtoni (24^) e Roberta Melesi (25^) conquistano qualche punto. Non hanno staccato il pass per la seconda manche Luisa Matilde Maria Bertani, Valentina Cillara Rossi e Laura Pirovano.

