MILANO (ITALPRESS) – Venerdì 22 gennaio uscirà “Brigatabianca”, il secondo album solista di Samuel che arriva a distanza di quattro anni dal suo primo disco “Il Codice Della Bellezza”, pubblicato a febbraio 2017.

Anticipato dai singoli “Tra un Anno” e “Cocoricò”, il disco presenta 15 tracce in cui Samuel compone suona e canta nel Golfo Mistico, lo studio in cui si è rifugiato durante questi mesi, per creare nuova musica.

