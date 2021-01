Coronavirus, 13.574 e 477 decessi in 24 ore

29 gennaio 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – Scendono ancora i casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 13.574 i nuovi positivi, in calo rispetto ai 14.372 di ieri, anche per via di un calo dei tamponi processati, pari a 268.750 e che determina un indice di positività che si riduce al 5%. E’ quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. I decessi sono stati 477, in leggero calo rispetto a ieri.

I guariti sono 19.879 e gli attuali positivi calano di 6.793 unità portando il numero complessivo a 467.824. Continua anche oggi ad allentarsi la pressione sugli ospedali, con i ricoverati nei reparti ordinari che si riducono a 20.397 (-381); più contenuto in calo delle terapie intensive con 2.270 ricoverati (-18) ma con 148 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 445.157 persone. La regione con il maggiore numero di positivi si conferma la Lombardia (1.900), seguita da Emilia-Romagna (1.320) e Campania (1.175).

