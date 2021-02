Conte “Non sono un ostacolo al nuovo Governo, i sabotatori sono altrove”

04 febbraio 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – “Desidero ringraziare il Presidente Mattarella, è stato un prezioso interlocutore sia per i rapporti istituzionali che personali”. Lo ha detto il premier dimissionario, Giuseppe Conte, nel corso di una dichiarazione alla stampa.

“Desidero anche ringraziare tutti gli amici della coalizione che hanno lealmente collaborato per la realizzazione del nostro progetto politico”, ha sottolineato Conte, che ha aggiunto: “In queste ore qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione di una nuova esperienza di governo, evidentemente non mi conosce o parla in malafede, i sabotatori sono altrove”. “Ieri ho incontrato il presidente incaricato Mario Draghi, è stato un colloquio lungo e molto aperto, al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro”, ha detto ancora il premier dimissionario. “Agli amici del M5S dico che io ci sono e ci sarò, come pure dico agli amici del Pd e Leu che dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme perchè il nostro progetto politico che ho sintetizzato nella formula ‘Alleanza per lo sviluppo sostenibilè è forte, concreto che aveva già iniziato a dare buoni frutti – ha proseguito Conte -. Dobbiamo continuare a seguirlo perchè offre una prospettiva reale di modernizzare il paese nel segno della transizione energetica, digitale e inclusione sociale”.

(ITALPRESS).