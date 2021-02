Colpo Spezia, Erlic e Gyasi regalano tre punti in casa Sassuolo

06 febbraio 2021 a

a

a

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Fondamentale vittoria dello Spezia, che batte 2-1 in trasferta il Sassuolo. Botta e risposta nel primo tempo: al vantaggio di Caputo al 25′ risponde il pareggio di Erlic al 39′, mentre il gol decisivo arriva al 78′ quando Gyasi firma il successo per la squadra di Italiano. La prima occasione importante è dello Spezia al 17′, vicinissima al gol con la conclusione di Verde, deviata sulla traversa e poi in calcio d’angolo da Consigli. Dopo il legno, i liguri insistono e sfiorano nuovamente il gol, sugli sviluppi del corner con la chance di Maggiore. Al primo errore di posizionamento, però, il Sassuolo punisce. Al 25′ Caputo, servito da Obiang, si infila nelle maglie troppo larghe e, a tu per tu con Provedel, sigla l’1-0. Lo Spezia, dopo un iniziale smarrimento, aggancia il pareggio al 39′ sfruttando un calcio d’angolo, sul quale Erlic stacca più degli altri firmando l’1-1. Non è meno vivace la ripresa con lo Spezia che si rende pericoloso con l’occasione di Maggiore, ma è il Sassuolo a creare più chance per riportarsi avanti. Provedel si conferma il migliore dei suoi e salva prima su Traorè poi su Haraslin, deviando entrambe le volte in calcio d’angolo. L’ingresso di Defrel e Berardi dà ulteriore linfa ai neroverdi. Eppure al 78′ sono i liguri a svoltare la gara, Gyasi confeziona, sugli sviluppi di un corner, il gol dell’1-2 che decide la partita. Una vittoria fondamentale per la classifica dello Spezia, che sale a 21 punti. Terza sconfitta (e due pareggi) in cinque gare per il Sassuolo, fermo a quota 31 e più lontano dalla zona Europa.

(ITALPRESS).