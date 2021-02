Tiger Woods in ospedale dopo un incidente d'auto

23 febbraio 2021 a

a

a

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tiger Woods è finito in ospedale dopo un brutto incidente d’auto nella Contea di Los Angeles, con i vigili del fuoco e i paramedici intervenuti sul posto che hanno avuto bisogno delle tenaglie per estrarlo dalla vettura. Lo riporta il sito “Tmz”, che cita un comunicato del dipartimento della polizia di Los Angeles.

Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, secondo il suo agente Mark Steinberg, Woods avrebbe riportato diverse ferite alle gambe e si troverebbe attualmente in sala operatoria.

L’incidente è avvenuto attorno alle 7.12 di stamane, al confine fra Rolling Hills Estates e Rancho Palos Verdes, e il veicolo ha riportato danni importanti, con la parte anteriore quasi interamente distrutta. Woods, 45 anni, si trovava da quelle parti per seguire da vicino il Genesis Invitational dove nei giorni scorsi ha premiato il vincitore, Max Homa.

In dubbio per il Masters di Augusta dopo l’ennesimo intervento alla schiena, l’ex numero uno del mondo non è nuovo alle cronache extrasportive: nel 2009, nei pressi della sua casa in Florida, un altro incidente d’auto mentre nel 2017 fu arrestato perchè alla guida in stato confusionale, a causa di un mix di medicinali prescrittigli da un medico.

(ITALPRESS).