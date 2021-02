Governo, la squadra dei ministri soddisfa un italiano su tre

24 febbraio 2021 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il primo Consiglio dei Ministri e la fiducia incassata alla Camera e al Senato nel corso della scorsa settimana, il nuovo Governo Draghi è diventato ufficialmente operativo. Un Governo formato da una squadra di Ministri che soddisfa un italiano su 3. Secondo un sondaggio di Euromedia Research, in questo momento un quarto degli italiani ancora non esprime (o non sa esprimere) un giudizio sulla composizione del nuovo Governo.

Considerando il peso dei singoli Ministri e l’importanza dei ruoli e delle tematiche da affrontare, si ritiene che la componente tecnica dell’esecutivo debba prevalere su quella politica. Da un punto di vista operativo e delle azioni da intraprendere, oltre la metà del campione chiede un cambio di passo e una discontinuità rispetto al Governo Conte 2.

Si richiedono nuove scelte, dunque, ed un nuovo modo di operare per affrontare in primo luogo l’emergenza sanitaria e mettere in atto una strategia valida per il raggiungimento dell’immunità da Covid19 e, in secondo luogo, la riduzione del carico fiscale.

Dati Euromedia Research per La Stampa – Realizzato il 22/02/2021 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi

rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

(ITALPRESS).