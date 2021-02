Offspring, il 16 aprile esce il nuovo album “Let The Bad Times Roll”

24 febbraio 2021 a

a

a

NEW YORK (ITALPRESS) – Gli Offspring, insieme dal 1984 e tra i più popolari gruppi punk rock internazionali, hanno annunciato il loro primo album dopo ben 9 anni. La band di Garden Grove, California, da anni lasciava intendere che qualcosa stava bollendo in pentola. Ora la conferma. Il disco è intitolato “Let The Bad Times Roll” e raggiungerà i mercati il prossimo 16 aprile. L’album è il successore di “Days Go By” del 2012, lavoro entrato nella Top 15 statunitense. Tra i brani del nuovo album “In The Hall Of The Mountain King”, “The Opioid Diaries” ed “Hassan Chop”. Appena pubblicato il nuovo singolo apripista, anch’esso intitolato “Let The Bad Times Roll”. Gli Offspring, capitanati dal cantante Brian “Dexter” Holland, hanno venduto più di 36 milioni di dischi.

(ITALPRESS).