Sfida Luna Rossa-New Zealand slitta a dopo il 10 marzo

AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – A causa del nuovo mini-lockdown messo in atto dal governo neozelandese a Auckland nella prima mattinata per contenere la diffusione della pandemia di Covid-19, l’Americàs Cup ha posticipato il primo fine settimana di regate sabato 6 e domenica 7 marzo. “Per essere prudenti, ACE richiederà un’esenzione per gareggiare con restrizioni di livello 3 in modo da mantenere aperte quante più opzioni possibili. Tuttavia, le regate non si svolgeranno prima almeno di mercoledì 10 marzo”, ha sottolineato la presidente dell’Americàs Cup Event Ltd, Tina Symmans. In acqua, per il trofeo, scenderanno Luna Rossa, che si è guadagnata l’accesso alla finale dopo il trionfo nella Prada Cup battendo Ineos UK, e Team New Zealand.

