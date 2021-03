Nasce Red Havas Health, network PR globale sulla salute

02 marzo 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – Oggi Red Havas annuncia il lancio di Red Havas Health, il nuovo network mondiale di Relazioni Pubbliche incentrato sulla salute, in risposta alla crescente domanda dei clienti a livello globale. La nuova offerta riunisce 160 professionisti del settore salute appartenenti alle diverse realtà del gruppo Havas: dal network Red Havas con sedi negli Stati Uniti, Australia, Singapore, Vietnam e Filippine, così come Havas Health Pr con sede a New York, Havas Life Medicom Pr con sede nel Regno Unito e Havas Pr con sede a Milano. In aggiunta a questi Paesi, il nuovo marchio sarà oggetto di lancio dedicato in Francia e Germania. Tutte le agenzie utilizzeranno il nuovo marchio Red Havas Health e adotteranno l’approccio “Merged Media” dell’agenzia, che integra le competenze earned, owned ed esperienziali ponendo al centro i contenuti.

“Oggi più che mai, l’innovazione scientifica, la tecnologia e gli avvenimenti mondiali stanno trasformando il modo in cui fruiamo e interagiamo con le informazioni sanitarie”, ha detto James Wright, Presidente mondiale di Havas PR Global Collective e Ceo mondiale di Red Havas.

“Supportato dalla rete Havas Health & You, il nuovo marchio Red Havas Health sarà in prima linea nei processi di cambiamento del modo in cui stiamo imparando a conoscere la nostra salute e quella dei nostri cari. Unendo i nostri straordinari talenti provenienti dai mercati chiave, la nostra nuova offerta di PR globale a 360 gradi fornirà ai clienti un accesso ancora più ampio alle migliori idee, tecnologie, dati e insight”.

“A Red Havas Health, il nostro approccio alla comunicazione è diverso, proprio perchè abbiamo costruito questo modello per rispondere ai significativi cambiamenti avvenuti lo scorso anno nelle relazioni tra consumatori, imprese e salute”, afferma Stacey Gandler, global managing director di Red Havas Health.

“Ci siamo concentrati sul fondere insieme scienza e cultura, per permettere ai nostri clienti di essere più connessi con le comunità in cui operano mettendo la purpose aziendale e l’autenticità al centro”, aggiunge.

“Con Red Havas Health – commenta Corrado Tomassini, Vice President, Italia – vogliamo proporci come un partner strategico per accompagnare la crescita e l’internazionalizzazione del settore del farmaco e della salute italiano che è estremamente dinamico e si colloca ai vertici in Europa per valore della produzione e dell’export”.

Il lancio di Red Havas Health fa seguito ad un cambiamento strategico dell’agenzia avvenuto nel 2020 incentrato su cinque aree-chiave di crescita, tra cui il B2B e P2P (Person to Person); Consumer e Lifestyle; Purpose e Cause; Tecnologia e E-commerce; e Salute. Poichè vi è una continua crescita di domanda di comunicazione nel settore salute, la nuova offerta di Red Havas Health comprende un sistema di PR full service, che include tutte le comunicazioni relative al ciclo di vita del brand; il disease awareness e lo storytelling relativo; la strategia e la creazione di contenuti; i media tradizionali, online e social; il supporto alle milestone dello sviluppo clinico e regolatorio; l’engagement e l’advocacy dei pazienti/HCP; la comunicazione no profit; la gestione della reputazione aziendale e l’employer branding.

