Inzaghi “Vogliamo giocare la Champions con continuità”

ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo conquistare l’accesso alla qualificazione in Champions League con più continuità. Ma abbiamo anche la consapevolezza di avere davanti sei corazzate in campionato”. Lo ha dichiarato il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. “La prestazione sarà la cosa più importante e vogliamo fare la partita – ha proseguito Inzaghi in conferenza stampa – Davanti abbiamo i campioni del mondo e d’Europa. Servirà una gara di corsa e determinazione. Ci saranno tante difficoltà ma proveremo a fare la nostra gara”. “Sappiamo quanto abbiamo lavorato in questi anni per giocare questo tipo di partite. Prima di incontrare il Bayern, non avevamo perso in Champions e domani vogliamo fare una grande gara”, ha concluso l’allenatore biancoceleste.

“Tutti vorrebbero giocare una gara come quella di domani, è una di quelle sfide che si sognano. La gara contro il Bayern sarà molto difficile, ma andremo a Monaco per dare il massimo e per vincere – ha invece sottolineato il centrocampista Gonzalo Escalante – Sognavo di giocare in Serie A, Leiva è un professionista top, io lo seguivo e continuo a farlo. Mi sento bene, ho spazio quando gioco e mi piace giocare davanti alla difesa”.

(ITALPRESS).