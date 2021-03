30 marzo 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in mattinata un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Ue. E’ quanto si apprende da fonti del ministero della Salute.

(ITALPRESS).