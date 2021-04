Ferragni “Nonna Fedez vaccinata dopo mie critiche, rispettare diritti”

02 aprile 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi la nonna di Fede fa il vaccino. E sapete perchè? Perchè dopo le mie stories di critica alla gestione dei vaccini ieri, un addetto alla vaccinazione ha chiamato nonna Luciana chiedendo “Lei è la nonna di Fedez? Alle 12 può venire a fare il vaccino”. Lo scrive su instagram Chiara Ferragni che aggiunge: “Se ieri ero arrabbiata oggi lo sono ancora di più pensando che nonna Luciana, che aveva diritto a essere vaccinata da mesi, riesce a far rispettare un suo diritto perchè qualcuno ha paura che io possa smuovere l’opinione pubblica. E invece le altre nonne che hanno lo stesso diritto e non hanno chi può farsi sentire mediaticamente come faranno? Chiedo il vaccino per tutte loro, per tutte le persone fragili, per tutti coloro i cui diritti fino ad oggi sono stati calpestati”.

(ITALPRESS).