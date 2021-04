Coronavirus, 7.767 nuovi casi e 421 decessi in 24 ore

06 aprile 2021 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – Significativo calo dei contagi in Italia. Secondo i dati del bollettino quotidiano del Ministero della Salute i nuovi positivi sono 7.767 a fronte di un numero basso di tamponi processati (ciò per via della giornata di festa di ieri) pari a 112.962 con un tasso di positività che si attesta al 6,8%. Crescono però i decessi, 421 (ieri erano 296), mentre i guariti aumentano di 21.722 unità. Calo significativo degli attualmente positivi, -14.391, con il dato complessivo che scende a 555.705.

Negli ospedali si registra un incremento dei ricoverati con sintomi, 29.337 (+553), mentre è più contenuto l’incremento giornaliero complessivo nelle terapie intensive, 3.743 (+6), con 221 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 522.625 persone. Per quanto riguarda il dato delle singole regioni, quella dove si registra l’incremento più sostenuto è il Lazio (1.120), seguito dal Piemonte (852) e dalla Campania (846).

(ITALPRESS).