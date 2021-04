Bronzo per l'azzurro Roberto Botta agli Europei di Taekwondo

11 aprile 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – Cala il sipario sui Campionati Europei Seniores di taekwondo in Bulgaria. E anche nell’ultima giornata l’Italia riesce a salire sul podio. Per la nazionale azzurra arriva la terza medaglia in tre giorni e porta il nome di Roberto Botta nella categoria -87 kg! Il bronzo del capitano azzurro si unisce a quelli di Simone Alessio e Simone Crescenzi e sigilla la prova degli azzurri nella prima competizione internazionale a oltre un anno dall’inizio della pandemia. Il 25enne atleta siciliano, reduce da due infortuni consecutivi che ne hanno limitato la preparazione, sui quadrati di gara si è presentato concentrato e deciso a confermare il podio che aveva conquistato nel 2018. Nell’incontro di esordio: agli ottavi ha superato lo sloveno Karol Partik Dvkovic al termine di un incontro equilibrato, terminato 10-8, ai quarti ha poi superato per 13-5 il turco Orkun Atesli. In semifinale si è dovuto però arrendere per 4-8 allo sloveno Mahdi Khodabakhshi. Una sconfitta maturata, dopo l’1-1 del primo round e il 3-4 della seconda ripresa, negli ultimi e decisivi centoventi secondi, nei quali Khodabakhshi ha fatto la differenza con un calcio (da tre punti) andato a segno e indirizzato al volto dell’italiano. “Ero determinato a far bene e a lasciarmi questo brutto periodo alle spalle – le sue parole -. Avrei voluto regalare qualcosa in più a tutti quelli che ci sostengono, soprattuto a tutti quei ragazzi che per tantissimo tempo non si sono potuti allenare e sognano di calpestare di nuovo questi quadrati. Questo è solo l’inizio! Non perdiamo mai la speranza!”. Adesso l’attenzione si sposta sul torneo preolimpico che, tra meno di un mese, si disputerà proprio a Sofia, in Bulgaria.

(ITALPRESS).