Sconfitta casalinga per Dallas, solo 6 punti di Melli

ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta casalinga per i Dallas Maverikcs nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte agli oltre 4.000 spettatori dell’American Airlines Center, il quintetto texano si è arreso sulla sirena ai San Antonio Spurs, vincenti per 119-117. Tra gli ospiti, DeMar DeRozan mette a segno 33 punti e conquista di diritto lo scettro di top-scorer dell’incontro; tra i padroni di casa, 60 punti complessivi forniti dalla coppia Kristaps Porzingis-Luka Doncic, mentre la 30enne ala reggiana Nicolò Melli termina a referto con 6 punti ed un rimbalzo in 23 minuti di impiego. Milwaukee a valanga sul parquet di Orlando Magic: i Pelicans, in versione corsara, dilagano sino al 124-87 conclusivo, sfruttando i 21 punti siglati da Khris Middleton (stesso bottino per l’idolo locale Mohamed Bamba). Zion Williamson in formato super infila 38 punti nell’affermazione esterna dei New Orleans Pelicas sui Cleveland Cavaliers, al tappeto per 116-109. Altri risultati: Memphis Grizzlies-Indiana Pacers 125-132; Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls 121-117; New York Knicks-Toronto Raptors 102-96; Los Angeles Clippers-Detroit Pistons 131-124; Portland Trail Blazers-Miami Heat 98-107.

(ITALPRESS).