Covid, Brusaferro “Rt sotto 1, calano ricoveri e contagi over 80”

16 aprile 2021 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Nel resto d’Europa la curva è in salita, in Italia la curva è in lenta decrescita, quasi tutte le regioni hanno una decrescita, qualcuna ha valori in crescita. Il numero di nuovi casi per 100 mila abitanti è pari a 182 rispetto ai 185 della settimana scarsa, e rappresenta una decrescita consolidata. L’età mediana di contagiati e ricoveri cala, per i ricoveri è a 67 anni, e questo è l’effetto delle vaccinazioni. Il tasso di incidenza è più marcato per gli over 80. L’Rt è a 0,85, con il limite superiore che non supera l’1. Sui ricoveri c’è una lenta decrescita sia in area medica che in terapia intensiva. I dati di mortalità decrescono molto lentamente”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati dell’epidemia.

(ITALPRESS).