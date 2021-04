Expo Dubai, Di Maio “Padiglione Italia esempio di sostenibilità”

27 aprile 2021 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Quello che proporremo non sarà solo un padiglione, ma una nuova idea di Italia. Sarà uno strumento di attrazione per far conoscere a tutti il Made in Italy, le nostre eccellenze, per portare in Italia nuovi investitori e rilanciare la nostra economia seguendo la visione dello Sviluppo Sostenibile che ha ispirato l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”. Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un post su Facebook a proposito di Expo Dubai.

“Il tema di partecipazione scelto dall’Italia è “La Bellezza unisce le Persone”. La bellezza intesa come strumento di connessione e innovazione, come veicolo della conoscenza, espressa sopra ogni cosa dalla straordinaria riproduzione digitale del David di Michelangelo.

Expo 2020 Dubai partirà ad ottobre e sarà il primo grande evento mondiale dopo la pandemia.

Ci sarà tutto: la nostra memoria, ma anche il nostro futuro. E questo padiglione dimostra che abbiamo tutta la forza per poterlo ricostruire. Viva l’Italia”.

