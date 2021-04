Industria, a marzo prosegue fase di crescita prezzi alla produzione

29 aprile 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – A marzo, secondo i dati Istat, prosegue la fase di crescita congiunturale dei prezzi alla produzione dell’industria che registrano rialzi diffusi per tutti i raggruppamenti principali di industrie, i più marcati per energia e beni intermedi. Su base annua, si conferma la ripresa avviata a febbraio, spinta soprattutto dalle dinamiche positive di energia e beni intermedi. In un quadro di incrementi diffusi a quasi tutte le attività manifatturiere, sono, in particolare, i settori coke e prodotti petroliferi raffinati e metallurgia e fabbricazione dei prodotti in metallo a fornire il maggior impulso alla crescita. Per le costruzioni, i prezzi segnano aumenti su base annua in leggera accelerazione rispetto al mese precedente, di entità simile per edifici e per strade e ferrovie.

